В Киеве из-за непогоды могут произойти аварии в сетях и пропасть свет у отдельных потребителей.

Об этом предупреждает в Фейсбуке компания "ДТЭК киевские электросети".

В столице до завтра прогнозируется мокрый снег, который уже начался, с переходом в дождь и порывы ветра до 20 м/с.

"Это может привести к авариям в сетях. Сложные погодные условия могут привести к падению деревьев и обрыву проводов. Узнать причины отключения света и сроки его восстановления можно через чат-бот в Viber и Telegram", - пишет ДТЭК.

Ранее сегодня "Укрэнерго" сообщила, что 23 ноября в энергосистеме Украины уже наблюдается дефицит. А вчера был задействован импорт света из ЕС. В связи со сложившейся ситуацией украинцев призвали экономить электричество. При этом в "Укрэнерго" заверили, что отключения света не планируются.

А американская газета The New York Times написала, что энергетическая система Украины стала более хрупкой, чем год назад. Ее не успели полностью отремонтировать после прошлогодних российских обстрелов, а запасного оборудования не хватает, особенно трансформаторов. Из плюсов издание отметило усиление ПВО.