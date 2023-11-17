Минэнерго заявляет, что повышения тарифа на электроэнергию для населения с 1 января не будет.

Такую информацию опубликовали ряд СМИ и пабликов со ссылкой на слова главы Нацкомиссии по тарифам.

"В свою очередь, Минэнерго обращается к украинским журналистам быть придирчивыми и не искажать информацию, особенно в таких важных и чувствительных для населения вопросах, как повышение тарифов", - говорится в сообщении.

Ранее сообщали, что в следующем году в Украине возможно повышение тарифов на электроэнергию для населения на 15%. Сейчас тариф составляет 2,64 грн за киловатт-час.

Ранее министр соцполитики Оксана Жолнович сообщила, что власти обсуждают повышение тарифа на газ и электроэнергию, несмотря на действующий во время войны мораторий.

Требование повысить цены на газ и электроэнергию (точнее - привести их к "рыночном уровню") содержится в письме, которое США направили Киеву.

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