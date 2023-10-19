В Украине накануне зимы и на фоне предупреждений от власти о возможности новых атак россиян на энергоструктуру страны, люди вновь начали активно запасаться товарами на случай блэк-аутов.

Продавцы отмечают, что спрос на них с сентября вырос на 40%. Многие торговцы уже начинают накручивать ценники. Впрочем, дефицита, к примеру, тех же генераторов, который был в прошлом году (из-за чего техника подорожала вдвое и больше) пока нет — продавцы еще не распродали прошлогодние запасы плюс к сезону активно завозят новые партии.

В тоже время, резко вырос спрос на дрова. Покупателям приходится ждать своей очереди на их поставку по месяцу и больше, а ценник, по сравнению с пошлым годом, вырос на треть.

И это при том, что и минувшей осенью на фоне ажиотажа дрова также прибавили в цене 20-30%.

Руководитель деревообрабатывающего предприятия ВГСМ (Львовская область) и местный депутат Ирина Мацепура рассказывает, что дрова к ним уже возят с соседних районов. "Альтернативы нет: наш район не газифицирован, электроэнергия дорогая, а дрова в дефиците. Как пережить зиму — непонятно. Я подала депутатский запрос в облсовет о прохождении близящегося отопительного сезона. Но его сочли "политиканством" и сняли с рассмотрения", — говорит Мацепура.

Отметим, что и там, где альтернатива есть, и можно греть частные дома газовыми котлами, в этом году массово устанавливают печки, камины и буржуйки, и складируют дрова на зиму.

"В прошлом году никто не понимал, что такое блек-аут, поэтому никто особо не готовился, несмотря "страшилки" об ударах по энергетике и сложной зиме. Но, когда сутками сидишь без света и отопления (ведь современные газовые котлы без электричества тоже не работают), то делаешь выводы. На генераторе долго не продержишься, учитывая стоимость топлива. Поэтому к этой зиме мы решили подготовиться основательно - установили камин с системой воздуховодосв, который протапливает два этаже дома. Потратили порядка 5 тысяч евро. Но зато дом теперь "энергонезависимый". Осталось только дрова найти. Этим есть проблемы, так как на рынке мало продукции нужного качества, а ценники на нее зашкаливают", — рассказал нам житель Вышгородского района Киевской области Олег.

Разбирались, как украинцы готовятся к потенциально сложной зиме.

От буржуек до дизайнерских печей

В Украине стартовал отопительный сезон, и параллельно активизировались призывы властей и экспертов готовиться к супер-сложной зиме.

На днях министр энергетики Герман Галущенко в очередной раз посоветовал украинцам "покупать генераторы, проверить, чтобы они были в рабочем состоянии. если есть возможность, усилить автономное функционирование".

Ранее президент Владимир Зеленский в одном из своих вечерних видеообращений сказал, что россияне точно планируют повторить прошлогодний сценарий - попытается "добить" критическую инфраструктуру Украины.

По регионам уже готовят графики отключений света и "план Б" на случай масштабных блек-аутов. Глава правления "Кировоградоблэнерго" Владимир Чернявский предупредил, что нынешняя зима может оказаться еще сложнее прошлой, так как энергосистема уже ослаблена предыдущими ударами врага, и восстановить полностью ее практически нереально - на это понадобятся годы и огромные деньги. Плюс из-за подрыва Каховской ГЭС на сниженных оборотах будет работать гидроэнергетика по всему Днепровскому каскаду (в прошлом году именно "большая вода" стала настоящим спасением для генерации после российских ударов).

Если накануне минувшего отопительного сезона многие украинцы подобные "страшилки" игнорировали, то в том году начали готовиться к блек-аутам еще с лета.

Среди жителей частного сектора самый популярный вариант — печки, камины, твердотопливные котлы, буржуйки.

Как рассказал нам печной мастер Юрий из Киевской области, еще с весны от клиентов нет отбоя, очереди - на месяц-полтора вперед. "У меня никогда такого ажиотажа не было, даже в отпуск не смог отлучиться, люди буквально обрывают телефон", — говорит Юрий.

По его словам, даже в современных коттеджах сейчас популярно выкладывать традиционную украинскую печь - с грубой, лежанкой, поверхностью для приготовления еды.

Такие печи обкладывают изразцами или выбеливают с нанесением декорирования в украинском стиле. Стоимость "дизайнерских" печей может достигать 5-7 тысяч долларов.

Есть спрос также на камины, особенно с системой отопления всего дома. Их стоимость варьируется от 1-2 тысяч до 5-10 тысяч долларов в зависимости от качества.

Более дешевый вариант - буржуйка. Ее уже с учетом вывода вентиляционной трубы можно установить за 12-20 тысяч гривен. Примерно за такие же деньги можно приобрести твердотопливный котел.

Многие жители частного ставят сразу несколько видов оборудования. Скажем, помимо уже имеющего газового котла, устанавливают еще и твердотопливный плюс камин.

Очередь на дрова "до весны" и рекордные цены

Но неожиданно возникла еще одна проблема - с дровами.

По словам эксперта энергорынка Олега Попенко, на зиму нужен запас в 30-40 кубов. Ирина Мацепура говорит, что минимальный НЗ - хотя бы 8-10 кубов.

Впрочем, даже небольшие объемы дров найти сейчас не так просто.

Дрова к зиме становятся настоящим дефицитом. На первый взгляд, предложений по дровам хватает: от магазина "ДроваЄ" в "Дие" до многочисленных интернет-площадок и лесхозов. Но на практике купить нужный объем древесины хорошего качества не так просто, - говорит Попенко.

Массово предлагается сосна, которая не отличается высокими характеристиками по теплотворности, а, к примеру, березу найти не так просто. Плюс рынок переполнен некондиционным, сырым товаром. А, если продукция качественная, ценники на нее просто зашкаливают.

Кроме того, есть очереди. Ждать поставки дров предлагают от нескольких недель до месяца-полутора. То есть, привезут их, в лучшем случае, в начале ноября, а то и вовсе к новому году, хотя холодно уже сейчас, и многие жители частных домов включают отопление, как минимум, на ночь.

Проблемы с дровами не новы - похожая ситуация была и в прошлом году. Но в этом она еще больше обострилась, так как вырос спрос за счет новых покупателей (тех, кто установил печь или камин только в этом году).

Ирина Мацепура говорит, что дефицит дров обострился, особенно это чувствуется в населенных пунктах, где нет особых альтернатив по отоплению. "Это, в первую очередь, не газифицированные районы. В прошлые годы многие жители топили электрокотлами. Но в этом году тариф для населения вырос почти вдвое, далеко не все смогут платить. Поэтому переходят на печное отопление, закупают дрова", - рассказала Мацепура.

При этом, по ее словам, на фоне роста спроса, объем заготавливаемых в Украине дров, наоборот, сокращается.

"Несколько лет назад нас пугали "страшилками" о "лысых" Карпатах и варварских вырубках лесов. В итоге рубок стало ощутимо меньше. Если пять лет назад Закарпатская область заготавливала за сезон 1,2 млн кубов (это научно обоснованный объем, который можно пускать под вырубку без ущерба для леса), то, к примеру, в прошлом году заготовили уже только 900 тысяч, а в этом, судя по всему, будет еще меньше. ПО крайней мере, по состоянию на октябрь заготовлено всего 400 тысяч кубов. И это при том, что в одном только Раховском районе на отопление нужно 150 тысяч кубов дров", — отмечает Ирина Мацепура.

Эксперт добавила, что на их предприятии очередь на дрова (предприятие продает, в основном, отходы лесопилки, для него это не основной вид деятельности) - 400 человек. "Мы всех не отоварим даже до весны. Только то, что сейчас более-менее тепло спасает нас от скандалов на проходной. Но на днях ожидается похолодание, и дрова, который в объеме реализации у нас составляют всего 2%, начинают забирать массу времени и сил - люди выстраиваются в очереди, приходят инвалиды, пенсионеры, мамочки в детьми, все хотят купить "срочно", и аргументы о том, что у нас сократилась вырубка и дров стало вдвое меньше, никого не интересуют", - сетует Мацепура.

На фоне ажиотажа пошли вверх цены на дрова. В среднем по рынку стоимость дров на треть выше, чем в прошлом году. "Но есть прецеденты роста цены вдвое и даже больше", - говорит Попенко.

"Есть несколько вариантов по дровам, к примеру, кругляк длиной один метр прямо из леса или сырые колотые дрова, сухие дрова разной длины, смесь коры, дров и опилок (такой вариант подходит для твердотопливных котлов). Кругляк и сырые дрова сейчас стоят в районе 2500 гривен за куб. То есть, на зимний запас в 10 кубов нужно 25 тысяч, которые есть далеко не у всех. Куб самого дешевого древесного топлива (смесь коры, дров и опилок) стоит 1300 гривен, поэтому спрос на них самых большой", - рассказала нам Мацепура.

Стоимость дров сильно зависит также от вида древесины.

К примеру в магазине дров "ДроваЄ" в "Дие" не колотые дрова из сосны от "Киевского лесного хозяйства" предлагаются по 1090 гривен за куб, В Дымерском лесном хозяйстве ценник на такую же сосну - 1287 гривен. При этом дрова из березы - намного дороже. Выщедубезанское лесное хозяйство предлагает их по 3146,5 гривен за куб (правда, уже колотые). Если закупать на сезон по минимуму - 10 кубов, придется заплатить почти 31,5 тысяч гривен, а если с запасом - 30 кубов - то больше 90 тысяч.

Дубовые дрова Макаровское лесное хозяйство предлагает почти по 2,6 тысяч за куб, а Коростышевский лесхоз - по 2,5 тысяч гривен.

В Ривненской области, где машина дров в позапрошлом году стоила от 5 до 9 тысяч гривен, а в прошлом —14-20 тысяч, сейчас ценник вырос 25-27 тысяч. Чтобы купить напрямую в лесхозе (где ценники стартуют от 1000 гривен за куб), нужно принести справку, что в доме действительно установлена печь или твердотопливный котел (таким образом пытаются вычислить перекупщиков), и только после этого вас поставят в очередь, и ждать поставок придется около месяца. По данным пресс-службы Ривненского областного управления лесного и охотничьего хозяйства, реализация дров в этом году уже выросла на 20% и продолжает увеличиваться. Частники берутся доставить быстрее, но, как минимум, 1,5 раза дороже. Уже пошли случаи мошенничеств: "продавцы" просят перечислить на карту предоплату за дрова и пропадают.

При этом некоторым украинцам дрова обещают бесплатно.

Как сообщила на недавнем брифинге вице-премьер-министр Ирина Верещук, Украина в этом году получит от международных партнеров 2,6 млн гривен на дрова для населения. Бесплатно дрова смогут получить жители населенных пунктов на прифронтовых территориях. Как отметила Верещук, людям или будут привозить дрова или перечислять деньги на их приобретение. А "Укрзализниця" с госпредприятием "Леса Украины" прорабатывают маршруты доставки дров.

Впрочем, даже на прифронтовых территориях дровами обеспечат, в первую очередь, самых незащищенных — одиноких, женщин с детьми, инвалидов и др.

Но в большинстве регионов украинцам придется искать дрова сами и платить за них со своего кармана.

Генераторный бум-2 и отмена летних скидок

По мере приближения к зиме растет спрос также на генераторы и в целом группу "товаров на случай блек-аута" - от фонарей и газовых горелок до бесперебойников. Как оказалось, в прошлом году ими закупились далеко не все, а у некоторых техника успела выйти из строя.

"Страна" уже писала о генераторном буме, который развернулся в прошлом сезоне, когда начались первые удары по энергосистеме и стал пропадать свет. Продавцы к повышению спроса тогда оказались неготовы, и генераторы в один момент стали дефицитными, а цены на них резко выросли. Китайские генераторы сомнительного качества в Украине продавали по тысяче долларов, и при этом нужно было ждать поставку несколько недель.

Весной ценники на генераторы резко обвалились. Модель, которая на фоне ажиотажа продавалась за 40 тысяч гривен, к лету стоила уже 15-18 тысяч. Поэтому спрос на них вырос. Также люди раскупают мощные и сравнительно дорогие генераторы - на 7-10 киловатт.

"В прошлом году пришлось покупать, что было - корейский генератор на 3 киловатт за 1200 долларов. В этом году решили купить что-то более надежной и мощное. Цены к лету упали, и за такие же деньги можно было приобрести уже японскую технику", — говорит житель Броварского района Максим.

С сентября продавцы наблюдают дополнительное повышение спроса на генераторы - в среднем до 40%, но в некоторых сетях констатируют рост продаж в разы. К примеру, как сообщили нам в "Алло", в третьем квартале этого года продажи генераторов увеличились в 6 раз, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По данным директора направления "Автогруппа и инструменты" сети "Эпицентр" Ольги Ющенко, в августе продажи генераторов в их сети выросли на 80%.

"В этом году украинцы уже заблаговременно готовятся к возможным проблемам с электроэнергией, разбираются в технических особенностях и выбирают более мощное оборудование", - рассказали нам в "Алло". Эту тенденцию подтверждает и Ющенко. По ее словам, в топ-продаж в сентябре попали генераторы мощностью от 5 киловатт, а маломощная техника менее популярна.

В итоге многие продавцы убрали скидки и начали повышать ценники.

По данным ресурса hotline, на большинство моделей генераторов сейчас идет рост цен.

К примеру, генератор Konner&Sohnen (бензиновый, мощность 1,5 киловатта), который в январе 2023 года стоил 24 тысячи гривен, затем к июню подешевел до 16, 4, по состоянию на на 12 октября стоит уже 18,5 тысяч. Это еще не пиковая цена, которая была прошлой зимой на ажиотаже, но уже и не летний прайс со скидкой.

Бензиновый генератор Hyundai HHY 3050 Si на 2,8 киловатт, который прошлой зимой стоил 47,6 тысяч, затем к июлю подешевел до 27 тысяч, сейчас предлагается за 28-29 тысяч.

Но, как говорят продавцы, в ближайшие две недели ценники могут вырасти, минимум, на 15%, что в магазинах обещают "новыми, уже более дорогими поставками". Хотя, понятно, что ажиотаж играет в переписывании ценников далеко не последнюю роль.

Эо касается в целом всей группы "энергетических" товаров - от автономных зарядок и бесперебойников до фонариков, газовых горелок и др. По мере приближения к зиме спрос на них пошел вверх. По данным "Алло", продажи зарядных станций выросли в 6 раз, пауэрбанков - вдвое. Ольга Ющенко говорит, что в их сети спрос на аккумуляторы вырос на 25%, инверторы - на 64%, зарядные станции - почти в 8 раз.

И тут же начали расти ценники, хотя пока они еще далеки от пиковых прошлогодних отметок.

К примеру, зарядная станция Bluetti EB3A, которая в ноябре прошлого года стоила 33,1 тысячу гривен, а в июле этого года - 11,6 тысяч, к сентябрю подорожала до 13,5 тысяч.

EcoFlow Delta 2 мощностью 1800 Вт с прошлогодних 96,1 тысяч гривен к лету подешевела до 40,7 тысяч, а сейчас стоит уже 45,2 тысячи.

К слову, генератор этой же марки с комбинированным типом двигателя )газ/бензин и смарт-системой, на 1,8 киловатт сначала подешевел со 124,5 тысяч (именно столько он стоил в декабре прошлого года) до 50 тысяч, к 10 октября снова подорожал до 60,4 тысяч.

"Понятно, что чем ближе к зиме, тем выше будут ценники. Не забывайте еще о топливе, которого, по хорошему, тоже нужно в запас хотя бы 30-40 литров (а это 1,5-2,4 тысячи гривен в зависимости от вида топлива и цен на той или иной АЗС)", — добавил Попенко.