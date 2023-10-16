В понедельник, 16 октября, в Киеве начали подключать к отоплению жилые дома. Подключение займет несколько дней.

Об этом сообщил мэр Виталий Кличко в своем Telegram-канале.

Также он отметил, что уже с завтрашнего дня синоптики прогнозируют стабильное понижение температуры.

"Решение начать отопительный сезон вполне оправдано. Поскольку похолодание привело бы к массовому использованию киевлянами электрических приборов для обогрева и перегрузки системы электроснабжения", - написал Кличко.

Напомним, в начале октября власти Киева призвали Кабинет министров погасить задолженность в 6,8 млрд гривен перед столицей по компенсации разницы в тарифах на тепло и водоснабжение и заявляли об угрозе срыва отопительного сезона.

Весной в "Укрэнерго" подвели итоги прошлого отопительного сезона. Отмечалось, что россияне выпустили по энергообъектам Украины более 1200 ракет и дронов. Более 250 ракет и беспилотников попали в цели, повредив около 43% объектов магистральных сетей. Разной степени повреждения причинены всем тепловым и гидроэлектростанциям.