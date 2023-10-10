В Киевской области более тысячи абонентов остались без света из-за непогоды. Об этом сообщает Кабинет министров.

Всего по Украине остаются обесточенными 49 населенных пунктов: в Донецкой, Киевской, Сумской и Черниговской областях. Большинство из них – именно под Киевом.

Электроэнергии, производимой украинскими электростанциями, достаточно для обеспечения потребностей потребителей. Энергетики продолжают готовить энергосистему к отопительному сезону, который будет происходить в условиях российских атак. Продолжается масштабная ремонтная кампания на объектах генерации – тепловой, гидро- и атомной.

Ранее министр энергетики Герман Галущенко призвал украинцев накануне грядущей зимы запасаться генераторами. Со своей стороны ведомство сделает все, чтобы украинцам это не пригодилось, отметил министр.

Напомним, что Украина первой в мире применит некоторые виды защиты энергообъектов от ударов РФ.

В энергосистеме Украины сложилась сверхсложная ситуация. Более 26 подстанций частично уничтожены ракетными ударами россиян, а в штате предприятий образовался дефицит кадров из-за мобилизации.