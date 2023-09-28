В результате сегодняшнего обстрела Константиновки, расположенной в Донецкой области на берегах реки Кривой Торец, оказалась повреждена высоковольтная линия электросетей. Правобережная часть города обесточена.

Об этом сообщается в Фейсбуке Константиновской городской военной администрации.

Как сказано в посте, восстановительные работы будут вести завтра.

"Сотрудники службы РЭС в экстренном порядке проводили работы по восстановлению линии электросети. Полностью восстановить электроснабжение не удалось. Завтра утром работы по восстановлению будут продолжены", - говорится в публикации в соцсети.

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