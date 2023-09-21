Глава украинского правительства Денис Шмыгаль поручил до начала отопительного сезона оцифровать данные о пунктах несокрушимости и выложить их в "Дие".

Об этом премьер-министр написал в своем телеграм-канале.

"Прошлой осенью, после начала воздушных атак России на нашу энергетику, по инициативе президента Украины была развернута сеть пунктов несокрушимости — мест, где всегда есть свет, тепло и связь. После окончания отопительного сезона наше правительство продолжало совершенствовать сеть. Поэтому во исполнение задачи глава государства поручил министерствам цифровизировать данные о пунктах несокрушимости в "Дие". Это должен быть удобный сервис, где есть вся важная информация о каждом пункте, его расположении и наличии необходимого оборудования. Планируем запустить проект до начала отопительного сезона", - сказано в посте.

Ранее мы рассказывали, что весной из-за потепления и улучшения ситуации с электричеством в Украине перевели пункты несокрушимости в спящий режим.

Но сейчас РФ опять начала бить по объектам инфраструктуры. Сегодня россияне впервые за полгода атаковали украинскую энергетику.