Власти Киева призывают Кабмин погасить задолженность в 6,8 млрд гривен перед столицей по компенсации разницы в тарифах на тепло и водоснабжение и заявляют об угрозе срыва отопительного сезона.

Об этом сообщает мэр Киева Виталий Кличко в своём Telegram-канале.

Соответствующее официальное обращение к правительству Киевсовет намерен принять в четверг.

"В противном случае отопительный сезон может оказаться под угрозой срыва. Ситуация на самом деле очень серьезная", - отметил Кличко.

Долги у государства есть и перед другими регионами - всего на 36 млрд грн.

"Местные власти тарифы для населения не повышали, в то время как возросла стоимость всех составляющих тарифа. Правительство обещало эту разницу компенсировать, президент давал поручение. Но денег мы пока так и не дождались. Теплопредприятия работают с бешеными убытками и не может город самостоятельно перекрывать такие колоссальные средства", - заявил мэр города.

Он также призвал парламент поддержать правки к соответствующим бюджетным законопроектам.

Ранее летом мы подробно анализировали, что будет с коммунальными тарифами в Украине.

А на днях министр соцполитки Оксана Жолнович заявила, что тарифы на услуги жилищно-коммунальных хозяйств в Украине могут вырасти, несмотря на действующий во время войны мораторий.