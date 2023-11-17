В следующем году в Украине возможно повышение тарифов на электроэнергию для населения на 15%.

Об этом сообщил глава Нацкомиссии по тарифам Константин Ущаповский.

"С 1 января мы должны производить расчеты. Думаю, мы будем предлагать какие-нибудь решения. Шаг должен быть взвешенным, максимум 15%. Это мы выходим где-то до 3 гривен за киловатт-час", - заявил Ущаповский.

Напомним, сейчас тариф составляет 2,64 грн за киловатт-час.

Ранее министр соцполитики Оксана Жолнович сообщила, что власти обсуждают повышение тарифа на газ и электроэнергию, несмотря на действующий во время войны мораторий.

Требование повысить цены на газ и электроэнергию (точнее - привести их к "рыночном уровню") содержится в письме, которое США направили Киеву.

При этом опросы показали, что украинцы называют высокие тарифы одной из главных проблем.

Война в Украине идет уже 632-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 17 ноября 2023 года в обновляемом онлайне.

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