Бюджетная гонка в Украине выходит на финишную прямую.

В четверг, 19 октября, парламент принял в первом чтении проект главной сметы страны на следующий год. Понятно, что это еще не итоговая версия бюджета - ее Рада должна принять к 20 ноября. И, как показывает практика прошлых лет, между первым и вторым чтениями в бюджете как раз и появляется все самое интересное, включая разного рода лоббистские правки.

Тем не менее общее представление о том, как страна будет жить в следующем году, утвержденный сегодня проект все же дает.

Это уже фактически третий бюджет военного времени (на 2022 год он принимался как "мирный", но затем в документ много раз вносились поправки под требования военного времени).

И, как говорит народный депутат и член профильного бюджетного комитета Рады Роман Каплетов, "пожалуй, самый сложный за последние годы".

Как и в прошлом году, больше половины расходной части бюджета и вся его доходная часть (порядка 1,7 трлн ) уйдет на войну. Но, в отличие от прошлого года, сейчас эта сумма со старта вызвала жесткую критику.

Как рассказал Роман Каптелов, Минобороны оценило потребности в 7 трлн гривен, то есть более чем вчетверо больше того, что заложено в бюджет.

"Россия какой бюджет на войну выделила? 112 млрд долларов. А Украина — чуть больше 40 млрд. Возникают вопросы по адекватности этой цифры", - добавил руководитель Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

Поэтому, не исключено, что расходы на оборонку ко второму чтению увеличат, и под это уже ищут источники, хотя в реальности их не так много.

Жить, учиться и лечиться украинцы, как и в этом году, будут на "дефицит" - это порядка 1,6 трлн гривен, которые в проекте записаны как заемные средства и помощь международных партнеров.

Но проблема в том, что, как признал недавно министр финансов Сергей Марченко, получать внешнее финансирование Украине становится все сложнее.

"Нет гарантий, что эти средства будут поступать постоянно и ритмично, и можно будет финансировать социалку без перебоев. Других денег, кроме внешней помощи, для этого нет. Поэтому придется разве что включить печатный станок, провоцируя раскручивание инфляции и обесценивание гривны", — говорит Пендзин.

А Роман Каптелов не исключил, что в течение года "будут секвестры" и те статьи, на которые денег не окажется, просто порежут. "Могут быть непопулярные решения, в частности, по финансированию образования", — говорит Каптелов.

Разбирались, что прописано в проекте бюджета-2024.

Огромный дефицит, рост минималки и "пустые" статьи

Работу над проектом бюджета на следующий год Кабмин начал еще в августе, а к началу сентября появились первые цифры главной сметы страны. И они практически не изменились по итогам первого чтения, хотя депутаты подали больше 1600 поправок на общую сумму порядка 12,5 трлн гривен.

Итак, основные бюджетные показатели следующие:

• ВВП – 7824,8 млрд гривен (плюс 5% к показателям 2023 года

• Доходы — 1,7 трлн гривен

• Расходы - 3,3 трлн гривен

• Предельный объем дефицита - 1,6 трлн гривен (то есть почти 50% бюджета)

• Инфляция - 10,8%

• Средняя зарплата – 21 852 гривны

• Курс доллара — 41,4 гривны

• Минимальная зарплата с 1 января 2024 года должна вырасти на 400 гривен— с нынешних 6700 до 7100 гривен. С 1 июля будет еще один этап повышения — до 8 тысяч гривен. Это кардинально отличает бюджет-2024 от нынешнего, ведь в 2023 году минималку не меняли.

• Рост минималки потянет за собой и увеличение базового должностного оклада по Единой тарифной сетке: с 1 января до 3195 гривен, с 1 июля - до 3600 гривен. Это означает, что пойдут в рост зарплаты бюджетников.

• Прожиточный минимум для трудоспособных граждан - 2920 гривен.

•. Прожиточный минимум для нетрудоспособных граждан (это же и минимальная пенсия) - 2361 гривен (сейчас - 2093).

Но, как говорится в выводах профильного бюджетного комитета, часть этих показателей "прогнозные" и их достижение может оказаться под вопросом из-за "значительного уровня неопределенности и быстрого изменения текущих макроэкономических условий"

В комитете ссылаются на отчет Счетной палаты, в котором заявляется: есть риски невыполнения планов, в частности, по росту экспорта товаров и услуг (а Кабмин по этому показателю ожидает плюс 7,5%). Что в свою очередь повлияет на объемы притока валюты в страну и курс гривны.

Также есть много "пустых", то есть не подкрепленных реальными доходами расходных статей. Речь идет, в частности, о программе закупки сканов для таможни и т.д. 100 млрд гривен под эти программы пока "зависли" — их должно было обеспечить перераспределение части НДФЛ от местных бюджетов в центральный. Напомним: в центральный бюджет в следующем году хотят забрать полностью все налоги с доходов военных и полицейских, которые сейчас идут в местные бюджеты по месту прописки силовиков. И во многом именно эти поступления обеспечили профицит в бюджетах многих городов, что в свою очередь, позволило им "жить не по средствам" - закупать барабаны для бомбоубежищ, дорогие овощерезки, закатывать миллиарды в строительство стадионов и т.д.

Но, чтобы запустить большое перераспределение НДФЛ, нужно принять соответствующий закон, который Рада на днях провалила. Повторное голосование должно пройти через неделю, но пока ситуация такова, что статьи под 100 млрд есть, а денег под них нет. И по этой линии уже наметился жесткий конфликт между центральной и местной властями. Последние недовольны беспрецедентным отъемом денег и прогнозируют "тяжелую зиму".

То есть в целом бюджет-2024 весьма "приблизительный". Многое будет зависеть от реальной ситуации на фронте, дальнейшего влияния войны на экономику и внешнего финансирования.

Роман Каптелов не исключает, что уже после принятия бюджета в течение следующего года будет "много секвестров" и, в зависимости от реального положения вещей и наличия денег, могут "резать расходные статьи". Тем не менее уже на момент презентации в Раде в проекте бюджета всплыло немало скандальных моментов. К примеру, выделение в разгар войны более 500 млн на Музей голодомора, более 400 млн на сериалы и т.д.

Вместо сериалов - протезы

Сразу же после презентации проекта в Раде его буквально засыпали правками. Всего их поступило более 1600 на общую сумму 12,5 трлн гривен. "Подали поправок еще на несколько бюджетов, многие депутаты уже включаются в предвыборный процесс, поэтому - много популизма", — говорит Каптелов.

Он также добавил, что большинство поправок не приняли, но порядка ста учли - полностью или частично. "Теперь Кабмин должен изучить возможность финансирования последних, а также сбалансировать общие показатели", - пояснил Роман Каптелов.

Приняли, в частности, следующие поправки:

- Срезали скандальное финансирование сериалов и Музея голодомора. С первых сняли 445 млн гривен, со второго - 574 млн. Эти средства перенаправят на протезирование военных.

- Рада рекомендовала Кабмину увеличить доходную часть бюджета на 9,9 млрд после принятия законопроекта №6556-д об увеличении налогообложения банков (на днях его проголосовали в первом чтении, он предусматривает увеличение налога на прибыль с 18% до 36%)

- Максимальное количество сотрудников Бюро экономической безопасности уменьшили с 4000 до 1400

- Выделили более 400 млн на утилизацию ракетного топлива

- "Лишние" 10 млрд гривен Фонда соцстрахования за 2023 год перераспределили на программу создания инвестиционных парков. На них претендовало также Минсоцполитики, которое хотело направить эти средства как первый "взнос" по накопительному пенсионному страхованию.

- На 384 млн гривен увеличили образовательную субвенцию. Но, как пояснили нам в Ассоциации городов Украины, этого мало, чтобы избежать задолженностей по зарплатам учителей. Поэтому ко второму чтению сумму нужно увеличить еще на 7 млрд.

Больше налогов с людей и бизнеса

Доходная часть проекта бюджета-2024 составляет 1,75 трлн гривен, что на 23,3% больше, чем в этом году (1,4 млрд).

Самое большое увеличение предусмотрено по налогам на доходы физлиц и военному сбору - на 132.7 млрд или 73,6%. Выйти на такие показатели планируется, в том числе, за счет роста минимальных и средней зарплат. Как отмечает глава Института профессиональных квалификаций при Конфедерации работодателей Украины Родион Колышко, рост минимальной зарплаты подтолкнет и увеличение реальных зарплат в коммерческом секторе, минимум, на 10%. Другое дело, что большую часть этой прибавки съест инфляция.

Рост поступлений от НДС с произведенных в Украине товаров в следующем году прогнозируется на уровне 30,8% или плюс 70,1 млрд. На прибыль предприятий - на 56,7% или на 62,8 млрд гривен.Такое большое увеличение предусматривает рост производства, но оно, по словам главы концерна "Ярослав" Александра Барсука, пока под большим вопросом.

С НДС на импорт планируется получить на 15,3% больше, чем в этом году, и этот пункт, по оценкам экспертов, вполне выполним, учитывая рост цен на импортные товары.

С госпредприятий планируют выжать в 2,5 раза больше, чем в этом году - около 40 млрд гривен. Но непонятно, за счет чего, ведь прибыльность госпредприятий практически не растет, за исключением разве что госбанков, с прибыли которых, после окончательного принятия соответствующего законопроекта, возьмут вдвое больше налогов.

По полакцизным товарам (топливо, сигареты, алкоголь и пр) планируется рост поступлений на уровне 26,1% или плюс 9,2 млрд. Такое увеличение, по словам Каптелова, должен обеспечить возврат довоенных налогов на топливо. Напомним: налоги -20% на НДС плюс акциз- вернули с 1 июля этого года, поэтому увеличение поступлений фиксируется только во втором полугодии 2023 года. Этот фактор даст прибавку поступлений и в следующем году.

При этом есть статьи, по которым доходы могут оказаться меньше прогнозируемых.

В частности, ожидается минус по рентным платежам на добычу газа - на 41 млрд гривен или 55,4% к прошлому году, рента на недропользование по руде - минус 46,3% или 2,5 млрд гривен, что связано с сокращением объемов добычи.

Важное изменение в доходной части - зачисление в резервный фонд средств Дорожного фонда. "Дорожного фонда как такового больше не будет. Ремонт дорог будет финансироваться с резервного фонда, и эти траты станут вестись более аккуратно", - говорит Роман Каптелов.

На войну не хватает денег, социалку могут порезать

Самое интересное - расходная часть бюджета, которая составит 3,3 трлн гривен.

Больше половины этих средств - 1,7 млрд - планируется пустить на оборонку (это будет 21,6% от ВВП Украины). "Это фактически вся доходная часть бюджета, которую Украина может тратить на войну. Но это намного меньше, чем запросило Минобороны - 7 трлн гривен", - говорит Роман Каптклов.

По словам Олега Пенздина, этих денег "на войну явно мало", учитывая, что российский военный бюджет на следующий год составит порядка 112 млрд долларов (это 6% от ВВП России). То есть, у Украины расходы на войну в абсолютных цифрах будут меньше, чем в России, втрое. Но в процентах от ВВП они будут выше в три с половиной раза.

Конечно, сравнивать расходы российского бюджета и украинского на оборону не совсем корректно. Так как часть оружия и прочей военной помощи Украина получает от западных партнеров бесплатно (Россия ни от кого ничего бесплатно не получает).

Тем не менее, денег не хватает. Поэтому цель номер один - по максимуму увеличить расходы на армию.

Часть средств на эти цели планировали перераспределить от НДФЛ военных, которые хотят забрать у местных бюджетов, против чего протестовали местные власти. И в этом году попытка не удалась - парламент за соответствующие изменения в бюджет-2023 не проголосовал. Удастся ли попытка по бюджету следующего года пока непонятно.

В целом, по словам Романа Каптелова, найти новые источники доходов, и за счет это увеличить финансирование по оборонке, достаточно проблематично. Бюджет базируется на существующей налоговой базе, и все, что можно - это увеличить поступления за счет закручивания гаек, то есть, увеличения сборов налогов за счет усиления контроля. И, учитывая действия налоговиков, которые усиливают проверки по "зарплатам в конвертах" и кассовым аппаратам, ставка будет делаться именно на закрытие налоговых лазеек и максимальное увеличение сборов.

Остальные 1,6 трлн расходной части — это, по большей части, внешние поступления.

По данным профильного комитета Рады, планируются государственные заимствования в размере около 2,2 трлн гривен, в том числе, внутренние - на 421,6 млрд, а внешние - больше 1,7 млрд. Это меньше, чем в нынешнем году на 10,8%, но все равно сумма огромная.

Как и процентные ставки. Которые по внешним заимствованиям составят около 19%, а по внешним - 5:5% годовых.

Источники внешний заимствований следующие.

- от США планируется получить более миллиарда гривне или порядка 28 млрд долларов

- от ЕС - 372 млрд гривен или 10 млрд долларов. Недавно Европарламент проголосовал за выделение Украине 50 млрд евро. Но, как пояснил Роман Каптелов, из этой суммы в бюджете -2024 поступи всего около 8 млрд. "В цедим в госбюджет поступит около 38 млрд, но в течение нескольких лет. Остальные средства будут перераспределены в качестве грантов и на поддержку наших беженцев", = пояснил он.

- МВФ даст около 224 млрд гривен или 6 млрд долларов. Но периодичность траншей будет зависеть от выполнения Украиной условий Фонда, так как МВФ перешел на финансирование "деньги в обмен на реформы". В частности, как рассказал нам Роман Каптелов, поднимается вопрос повышение коммунальных тарифов до "экономически обоснованного уровня". Но, скорее всего, это требование не будет выполнено, - говорит Каптелов.

Но, как заявил недавно министр финансов Сергей Марченко, получать внешнее финансирование все сложнее из-за, по его словам, "усталости" западных партнеров от войны в Украине и "геополитических сдвигов".

"Перекрыть риски его недопоступления за счет внутренних источников доходов практически нереально, разве что ввести налог на воздух. Поэтому возникают большие риски - в случае неравномерного и несвоевременного поступления средств может "посыпаться" финансирование социальных статей, которые полностью зависят от внешнего финансирования, а это здравоохранение, зарплаты бюджетников, финансирование дефицита Пенсионного фонда и др", - отмечает Олег Пендзин.

По словам Романа Каптелова, расходы на здравоохранение (на них предусмотрено 3% ВВП или около 238 млрд гривен, что на 14% больше, чем в этом году - Ред) защищены на 100%, чего не скажешь, к примеру, об образовании. На образование государство должно перечислять субвенции в качестве компенсации за "отъем" части НДФЛ. Но, как говорит Каптелов, все будет решаться по ситуации. "К примеру, в Днепре, сейчас делают асфальт по улице Урицкого, а школа №7, расположенная неподалеку, не утеплена. Если ближе к зиме местные власти попросят денег на утепление школы, могут возникнуть вопросы. И в целом могут быть непопулярные решения по зарплатам педагогов и школам", — отметил Каптелов.

Он также добавил, что уже после итогового принятия бюджета, в 2024 году, могут быть секвестры в зависимости от реального наличия средств. "Не исключено, что финансирование по ряду программ будут пересматривать, в зависимости от того, будут под это средства или нет", — подытожил Каптелов.

При этом финансирование зарплат бюджетников увеличивается более чем на 180 гривен или почти на 22%. Также предусматривается реформа госслужбы, о которой "Страна" уже писала.

Она предусматривает, в частности, увеличение зарплаты в структуре доходов госслужащих до 70%, а премии составят не больше 30% (сейчас они могут составлять 300% и больше). В то же время, как отмечается в выводах профильного комитета Рады, Кабмину поручено рассмотреть возможность сокращений чиновников.