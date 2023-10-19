Законопроект о государственном бюджете Украины на 2024 год поддержан депутатами Верховной Рады в первом чтении.

Об этом сообщает в своем телеграм-канале нардеп Алексей Гончаренко.

За проект отдали голоса 285 парламентариев.

Теперь Кабмин должен проработать все правки и рекомендации, а затем передать доработанный документ на рассмотрение Рады.

Ранее мы публиковали ключевые параметры нового бюджета Украины. Основные расходы направляются на оборону. Однако с 2024 года планируют оставить без средств дорожный фонд и фонд регионального развития. Дороги за счет средств бюджета ремонтироваться и строиться не будут - только в виде исключения по отдельному распоряжению правительства за деньги из резервного фонда. Деньги на дороги будут просить у западных партнеров. Продолжит функционировать и "Единый телемарафон новостей" - на него деньги выделят.

На проведение выборов в следующем году средства не закладываются. Но это не означает, что выборов не будет. В течение года в любой момент в бюджет могут внести изменения и заложить средства, если на то будет политическое решение.