В Киевской области из-за непогоды около 8 тысяч домов остались без электроэнергии. Об этом сообщает ДТЭК.

"Сегодня в Киевской области продолжается дождь с порывами ветра до 20 м/с. Из-за непогоды фиксируются отключение 8 линий 10 кВ в Бучанском, Бориспольском, Вышгородском, Броварском и Белоцерковском районах", - говорится в сообщении.

Без света остались около 8 тысяч домов. Энергетики работают в усиленном составе, чтобы поскорее вернуть свет.

По прогнозам синоптиков, непогода продлится до конца суток.

Напомним, министерство энергетики Украины опровергло информацию о введении плановых отключений электроэнергии с ноября. При этом уточняется, что отключения возможны, но только в случае повторения массированных обстрелов с повреждением энергетических объектов.

Война в Украине идет уже 627-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 12 ноября 2023 года в обновляемом онлайне.

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