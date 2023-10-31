Министерство энергетики Украины опровергло информацию о введении плановых отключений электроэнергии с ноября.

Об этом говорится в заявлении министерства на официальном сайте.

"Электроэнергии, производимой украинскими электростанциями, вполне достаточно для обеспечения потребностей потребителей. Этой зимой будут работать все блоки атомных электростанций, расположенные на подконтрольной территории Украины", — заявляет ведомство.

При этом уточняется, что отключения возможны, но только в случае повторения массированных обстрелов с повреждением энергетических объектов.

Сообщения об предстоящих плановых отключениях света в Украине министерство назвало частью информационной войны со стороны России.

Ранее в Минэнерго заявили, что пока не панируют отключения электричества ни в одном регионе. Об этом заявили, комментируя появившуюся в сети информацию о якобы применении графиков отключений электроэнергии.

Мы также сообщали, что в Кабмине хотят запретить отключать свет за долги шести категориям граждан. Проект постановления подготовило Министерство социальной политики. Таким образом ставится целью защитить уязвимые категории украинцев, даже если у тех есть долги.