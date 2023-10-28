Из-за непогоды без света остались 306 тысяч потребителей в 1045 населенных пунктах. Больше всего отключений в Хмельницкой области.

Об этом сообщает министерство энергетики.

"Из-за неблагоприятных погодных условий обесточивались 1045 населенных пунктов в 14 областях - Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Киевской, Львовской, Ровенской, Сумской, Тернопольской, Хмельницкой, Черновицкой и Черниговской. Всего без света оставались 306 тысяч потребителей", - говорится в сообщении.

Больше всего отключений в Хмельницкой области, там обесточены 400 населенных пунктов. На территории области выключалась линия межгосударственного соединения с Венгрией 750 кВ и ВЛ 750 кВ.

Ранее мы писали, что из-за непогоды в Подольском и Шевченковском районах Киева погибли два человека, еще 7 жителей получили травмы и переломы. Зафиксированы факты падения или повреждения более 250 деревьев. Также в Оболонском районе порывом ветра оторвало часть металлической конструкции остановки общественного транспорта и травмировало женщину.

Напомним, по всей Украине до конца дня прогнозируются порывы ветра 25-28 м/с.