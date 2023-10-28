Из-за непогоды в Подольском и Шевченковском районах Киева погибли два человека, еще 7 жителей получили травмы и переломы. Зафиксированы факты падения или повреждения более 250 деревьев.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

"Из-за последствий непогоды со шквальным ветром в столице уже двое погибших - мужчины в возрасте 65 и 35 лет. 7 жителей Киева получили травмы и переломы. Пятерых медики госпитализировали в больницы столицы. Двоим оказали помощь на месте", - написал он.

Также в ГСЧС сообщили, что в Оболонском районе порывом ветра оторвало часть металлической конструкции остановки общественного транспорта и травмировало женщину.

Зафиксированы проблемы с электроснабжением в 12 регионах (более 780 населенных пунктов). Больше всего – в Хмельницкой, Ровенской и Львовской областях.

Правила безопасности во время непогоды:

все окна необходимо плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;

на улице держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи;

при сильном ветре спрятаться в ближайшем помещении или естественном укрытии;

избегать пребывания вблизи крупных деревьев, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

На видео - место, где из-за падения дерева на киоск погиб мужчина.

Напомним, по всей Украине до конца дня прогнозируются порывы ветра 25-28 м/с.