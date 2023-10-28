В Киеве от сильного ветра падают деревья. В городе зафиксировано несколько случаев травмирования людей из-за непогоды. Сообщается о погибшем.

Об этом сообщает КГГА.

Власти Киева сообщают о нескольких случаях падения деревьев из-за сильного ветра:

в Шевченковском районе дерево упало на человека, медики пытались реанимировать мужчину, но от полученных травм он скончался;

в том же районе из-за падения веток женщина получила травму позвоночника, пострадавшую госпитализировали;

на Берестейском проспекте на машину с человеком внутри упало дерево. От госпитализации мужчина отказался.

Также в микрорайоне Отрадном дерево упало на киоск.

ГосЧС заявляет, что по всей Украине до конца дня прогнозируются порывы ветра 25-28 м/с. И призывает держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередач и деревьев.

Ранее мы писали, что в Киевской области более тысячи абонентов остались без света из-за непогоды.

Также мы сообщали, что сегодня произойдет частичное лунное затмение. Затмение будет видно на большей части земного шара, включая всю Северную Америку, Европу, Азию и Африку. В случае хорошей погоды в Украине затмение будет видно практически на всей территории, за исключением самых восточных районов.