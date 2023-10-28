Сегодня, 28 октября 2023 года, произойдет частное лунное затмение. Это означает, что Луна пройдет через тень Земли, но не полностью.

Затмение начнется в 21:01 по киевскому времени. Максимальная фаза затмения будет достигнута в 22:14. Затмение завершится в 23:53.

Затмение будет видно на большей части земного шара, включая всю Северную Америку, Европу, Азию и Африку. В случае хорошей погоды в Украине затмение будет видно практически на всей территории, за исключением самых восточных районов.

Публикуем несколько советов по наблюдению за лунным затмением:

Найдите безопасное место, где нет препятствий для видимости неба.

Наденьте солнцезащитные очки или используйте специальные очки для наблюдения за затмением.

Найдите точку опоры, чтобы держать бинокль или телескоп.

Не смотрите прямо во время затмения.

28 октября будет благоприятным днем для новых начинаний и важных дел. Луна в знаке Козерога будет содействовать планированию и организации. Меркурий в знаке Скорпиона способствует ясности мышления и принятию решений.

Всем знакам зодиака стоит обратить внимание на следующие моменты:

Будьте решительны и уверенны в себе.

Не поддавайтесь негативным эмоциям и сохраняйте спокойствие.

Следите за своим здоровьем и режимом питания.

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