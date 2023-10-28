28 октября 2023 году будет затмение Луны

Сегодня, 28 октября 2023 года, произойдет частное лунное затмение. Это означает, что Луна пройдет через тень Земли, но не полностью.

Затмение начнется в 21:01 по киевскому времени. Максимальная фаза затмения будет достигнута в 22:14. Затмение завершится в 23:53.

Затмение будет видно на большей части земного шара, включая всю Северную Америку, Европу, Азию и Африку. В случае хорошей погоды в Украине затмение будет видно практически на всей территории, за исключением самых восточных районов.

Публикуем несколько советов по наблюдению за лунным затмением:

  • Найдите безопасное место, где нет препятствий для видимости неба.
  • Наденьте солнцезащитные очки или используйте специальные очки для наблюдения за затмением.
  • Найдите точку опоры, чтобы держать бинокль или телескоп.
  • Не смотрите прямо во время затмения.

28 октября будет благоприятным днем для новых начинаний и важных дел. Луна в знаке Козерога будет содействовать планированию и организации. Меркурий в знаке Скорпиона способствует ясности мышления и принятию решений.

Всем знакам зодиака стоит обратить внимание на следующие моменты:

  • Будьте решительны и уверенны в себе.
  • Не поддавайтесь негативным эмоциям и сохраняйте спокойствие.
  • Следите за своим здоровьем и режимом питания.

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