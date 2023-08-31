Осенью 2023 года произойдет два астрономических явления: солнечное и лунное затмения. Расскажем подробнее о каждом из них.

Солнечное затмение 14 октября 2023

Солнечное затмение 14 октября будет кольцеобразным. Оно будет видно в Северной и Южной Америке, а также в Западной Африке.

Максимальная фаза затмения произойдет в 21:00 по киевскому времени в районе границы Мексики и США. В этот момент Луна полностью закроет диск Солнца, оставив вокруг него кольцо солнечной короны.

Лунное затмение 23 октября 2023

Лунное затмение 23 октября будет полным. Оно будет видно в Северной и Южной Америке, а также в Австралии и Океании.

Максимальная фаза затмения произойдет в 22:43 по киевскому времени в районе Тихого океана. В этот момент Луна полностью зайдет в тень Земли, полностью погрузившись в ее тень.

Будет ли видно затмение в Украине

Ни одно из этих затмений не будет видно в Украине. Солнечная дуга затмения пройдет южнее Украины, а лунная дуга затмения - севернее.

Однако наблюдать за затмениями можно будет с помощью прямых видеотрансляций.