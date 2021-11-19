19 ноября произойдет частичное затмение Луны. Оно начнется в 09:20 по киевскому времени и продлится почти три часа. И хотя это явление будет видно только в Северной и Южной Америке, астрологи считают, что оно все равно окажет влияние на украинцев.

Действие затмения усилится, поскольку совсем скоро, 4 декабря, произойдет еще одно затмение - солнечное. Период между ними называют "коридором затмений".

Чего опасаться при затмении Луны

Затмение Луны может провоцировать агрессию, вызывать нестабильное эмоциональное состояние, тревогу. Но лучше сдерживать свои отрицательные порывы, поскольку весь негатив вернется его "авторам".

Повышается риск несчастных случаев, катастроф, неожиданных поворотов судьбы, болезней.

В это время лучше избегать ссор, не делать импульсивных поступков, не совершать необдуманные покупки, не строить долгосрочные планы. Откажитесь от того, чтобы в это время брать ипотеку, кредиты, вообще деньги в долг.

Лунное затмение возникает, когда ее закрывает тень Земли

Возможности, которые открывает "коридор затмений"

Планы на будущее во время "коридора затмений" лучше не строить, поскольку ум тоже будет находиться в затмении, а вот подводить итоги, хорошо.

Затмение благоприятное время, чтобы избавиться от лишнего во всех сферах, закончить начатые дела, не вносить изменения в жизнь, но подготовиться к ним.

Кого из знаков Зодиака больше всего затронет

Лунное затмение 19 ноября заметное влияние окажет на Тельцов, Львов, Скорпионов, Водолеев. Они могут кардинально изменить свою жизнь, причем, как в лучшую, так и в худшую сторону.

Стрельцы и Близнецы могут впасть в хандру, ощутить отток жизненных сил. Чтобы восполнить их, хорошо заняться творчеством.

Раки, Рыбы, Козероги, Девы в "коридор затмений" смогут улучшить здоровье и физическое самочувствие, главное выбрать для этого энергетически не затратные занятия - йогу, пилатес, пешие прогулки, массаж.

Овны и Весы должны быть внимательны к финансам, планировать расходы, поскольку есть риск оказаться в затруднительном материальном положении.