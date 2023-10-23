В Киеве снова открыт доступ к монументу Родина-Мать.

Также теперь можно подняться на смотровую площадку на задней части щита, на котором недавно заменили советскую символику на Тризуб.

Подъем стоит 500 гривен с человека и занимает 10 минут. Чтобы подняться на смотровую площадку, нужно воспользоваться двумя лифтами, а затем по лестнице залезть к самому щиту.

Подъем происходит в сопровождении экскурсовода. Одновременно на смотровой площадке может находиться не более трех человек.

К слову, у подножья монумента Родина Мать расположен зал Славы, на потолке которого установлен Орден Победы и панно с надписью СССР.

Ранее мы писали о том, что в Киеве перенесли начало выставки в честь открытия Тризуба на монументе "Родина-мать".

А также, что после того, как металл был установлен, продолжались работы с тризубом, который заменил советский герб на монументе Родина-Мать.

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