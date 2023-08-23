В киевском Национальном музее истории Украины во Второй Мировой войне сегодня должна была состояться выставка "Знак на щите", посвященная открытию Тризуба на монументе "Родина-мать".

Однако, как заявил "Стране" гендиректор Национального музея истории Украины во Второй Мировой войне Юрий Савчук, выставку в целях безопасности решили перенести на 25 августа.

Также, по его словам, никаких мероприятий сегодня от имени музея проводить будут.

Кроме того, как сообщили "Стране" сотрудники музея, они узнали о том, что выставка перенесена, фактически сегодня утром.

"Сами удивлены. Пришли на работу, а нас не пустили военные - сказали, что музей сегодня закрыт", – рассказала "Стране" сотрудница Национального музея истории Украины во Второй Мировой войне.

Ранее мы писали о том, что киевский театр Франко отменил спектакли 23-24 августа, а офисы в столице на праздник переводят на удаленку.

А также, что в Киеве на День Независимости не будет официальных мероприятий.

В целях безопасности в Кировоградской и Черниговской областях также запретили массовые мероприятия на День независимости.