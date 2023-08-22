Завтра, 23 августа, в 11:00 состоится официальная презентация на монументе Родины-матери трезубца, которым заменили советский герб.

Об этом сообщает корреспондент "Страны".

Работы по установке трезубца полностью завершены. Инженеры уже демонтировали краны, которыми спускали снятые со щита части советской символики и поднимали трезубец.

Гендиректор Национального музея истории Украины во Второй мировой войне Юрий Савчук в комментарии "Стране" рассказал подробности официальной презентации трезубца.

"Музей не проводит по собственной инициативе публичных мероприятий. У нас будет только открытие выставки "Знак на щите". Однако это не будет формат общегосударственного мероприятия, это внутреннее музейное мероприятие", — сказал Савчук.

Ранее в июле "Страна" побывала в цехе, где изготавливали трезубец, который заменил советский герб. Фигуру изготавливали и проектировали круглосуточно на протяжении четырех недель. Были задействованы больше 150 человек: технологи, конструкторы, полировщики и сварщики.

Как мы писали, замену советского герба на трезубец на щите монумента Родины-матери все же частично финансировали из госбюджета. Хотя Минкульт заверял, что на это будут потрачены исключительно деньги меценатов и доноров.