В Киеве продолжаются работы по тризубу, который заменил советский герб на монументе "Родина-Мать".

Автор тризуба, скульптор Алексей Пергаменщик в комментарии "Стране" рассказал, на каком этапе работа сейчас.

"Весь металл уже установлен на своем месте. Сейчас я буду делать финиш металла. Поверхность металла - 35 метров квадратных. Ее нужно привести в порядок. Буду брать болгарку, наждачку, чтобы создать такую поверхность, чтобы Тризуб органично вписался", — говорит Пергаменщик.

Напомним, вчера в музее истории Украины во Второй мировой войне прокомментировали идею Пергаменщика спилить звезды с меча Родины-матери, заявив, что "это точно не компетенция скульптора, автора тризуба и не компетенция музея".

Напомним, что 1 августа советский герб с монумента "Родина-мать" полностью демонтировали. Ближе к 14:30 со щита монумента демонтировали главные элементы советского герба: серп и молот. Последней с него сняли звезду.

Исполняющий обязанности министра культуры Ростислав Карандеев заявил, что демонтированные элементы с монумента "Родина-мать" будут храниться в Музее истории Украины во Второй мировой войне.

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