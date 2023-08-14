По состоянию на понедельник, 14 августа, монтаж тризуба на монументе "Родина-мать" завершен.

На данный момент продолжаются работы по демонтажу оборудования, которым поднимали тризуб на монумент.

Напомним, что мы перечислили ранее пять фактов про Родину-мать и ее ребрендинг.

Несмотря на декоммунизацию советского герба на щите монумента "Родина-Мать", на гарде меча до сих пор остаются советские звезды. По мнению Алексея Пергаменщика, автора трезубца, который заменит советский герб на монументе, "советские звезды тоже стоит декоммунизировать". Он сообщил, что готов бесплатно срезать советские звезды, которые остались на монументе.

Напомним, 1 августа советский герб с монумента "Родина-мать" полностью демонтировали. Последней с него сняли звезду. Исполняющий обязанности министра культуры Ростислав Карандеев заявил, что демонтированные элементы с монумента будут храниться в Музее истории Украины во Второй мировой войне. Он также сказал, что работы по демонтажу советской символики на монументе будут завершены ко Дню независимости Украины.

Ранее гендиректор Музея истории Украины во Второй мировой войне Юрий Савчук сообщил, что монумент "Родина-мать" переименуют в "Украина-мать". По его словам, теперь переименование должен будет утвердить Минкульт. Директор ожидает, что это произойдет также до 24 августа.