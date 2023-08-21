В США страдает юг Калифорнии от внезапных паводков из-за тропического шторма "Хилари", проходящего по территории штата впервые за 90 лет.

Об этом пишет Reuters.

Отмечается, что непогода бушует в районах штата, расположенных западнее и восточнее Лос-Анджелеса.

"Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом объявил чрезвычайное положение на большинстве территории Южной Калифорнии, где предупреждение о внезапных наводнениях будет действовать до утра понедельника, хотя регион более привычен к засухам", - говорится в материале.

В горных и пустынных районах ожидается до 25 см осадков, хотя обычно столько дождей здесь происходит за год.

"Округ Сан Бернардиньо объявил эвакуацию в нескольких горных и низменных населенных пунктах, где на размещенных в социальных сетях видео видны потоки воды, грязи, камней и деревьев", - утверждает агентство.

Отмечается, что "Хилари" стал первым тропическим штормом в Лос-Анджелесе с 1939 года.

Напомним, накануне сообщалось, что ураган "Хилари" подошел к мексиканскому полуострову Нижняя Калифорния, где из-за сильных ливней начались паводки. Местные власти заявляли о гибели одного человека.

В прошлом году мы писали, что во Флориде призвали жителей к эвакуации после усиления урагана "Иан".