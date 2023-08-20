В воскресенье, 20 августа, к мексиканскому полуострову Нижняя Калифорния приблизился ураган "Хилари". Он обрушил на регион проливные дожди, которые могут привести к катастрофическим и опасным для жизни наводнениям на полуострове и на юго-западе США.

Об этом пишет "Голос Америки".

По данным Национального центра ураганов США (NHC), в начале воскресенья максимальная скорость ветра достигала 140 км/ч. По прогнозам, в ближайшее время центр урагана приблизится к западно-центральному побережью полуострова Нижняя Калифорния, а затем пройдет через Южную Калифорнию - регион на юге американского штата Калифорния.

По словам представителей NHC, ожидается, что ветры ослабеют, но, скорее всего, останутся ураганными, когда "Хилари" пройдет вблизи Нижней Калифорнии. "Хилари" превратится в тропический шторм, прежде чем достигнет Южной Калифорнии.

В NHC сообщили, что подъем уровня воды на материке может вызвать прибрежные наводнения в некоторых районах Нижней Калифорнии, а ураган несет сильные дожди, которые могут привести к катастрофическим наводнениям в некоторых районах.

Осадки в объеме 7,6-15 см ожидаются на севере полуострова Нижняя Калифорния, а также в некоторых районах Южной Калифорнии и южной Невады, добавили в организации.

Мексиканские власти заявили, что один человек уже погиб в штате Южная Нижняя Калифорния, когда семью из пяти человек унесло в море, говорится в публикации.

Тем временем в США из-за приближающегося урагана уже нарушено авиасообщение и отменены спортивные мероприятия. Более 9 миллионов человек, в том числе в центре Лос-Анджелеса, находятся под угрозой внезапного наводнения. Общее количество осадков в самой высокой местности Южной Калифорнии уже превысило 2 дюйма (более пяти сантиметров).

Отметим, что последний тропический шторм, обрушившийся на сушу в Калифорнии, произошел в Лонг-Бич в конце сентября 1939 года.

Напомним, в прошлом году во Флориде призвали жителей к эвакуации после усиления урагана "Иан".

Недавно известный голландский исследователь климата Леон Симонс предупредил, что из-за усиления явления Эль-Ниньо Землю в этом году ожидают беспрецедентная жара, ураганы, проливные дожди и прочие крупные природные аномалии.