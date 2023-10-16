Отключения света пока не планируются ни в одном регионе Украины.

Об этом заявили в Минэнерго, комментируя появившуюся в сети информацию о якобы применении графиков отключений электроэнергии.

Сейчас генерации хватает на покрытие потребления. Отключения света возможны только в случае массированных вражеских обстрелов.

Ранее мы писали о том, что в ДТЭК считают, что грядущая зима в Украине может быть сложнее предыдущей из-за ожидаемых ударов РФ по энергетике.

Также Владимир Зеленский сообщал, что удары РФ по украинской энергетике этой зимой могут быть масштабнее, чем минувшей.

Война в Украине идет уже 600-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 16 октября 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы публиковали итоги предыдущего дня. Продолжаются бои в Авдеевке, где россияне не оставляют попытки прорвать оборону ВСУ. Вокруг города не утихают стрелковые бои и массированные обстрелы. Над городом постоянно кружат российские БПЛА. Авдеевка страдает от сильных обстрелов, там горят многоэтажки, а волонтеры привозят еду оставшимся жителям (их чуть более полутора тысяч).

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