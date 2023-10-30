Отключения электроэнергии в Украине могут быть даже без российских обстрелов.

Об этом заявил член комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергей Нагорняк в интервью изданию "Телеграф".

"Даже если не будет никаких обстрелов ракетами и дронами, с большой вероятностью у нас будут ограничения. Могу предположить, что плановые ограничения будут уже в ноябре", – сказал Нагорняк.

По его словам, причина – в дефиците генерации.

"Благодаря тому, что сегодня остается солнечная погода, нас спасают солнечные панели. Солнечные электростанции дают генерацию, и нам это позволяет не только обеспечивать себя, а даже в дневные часы экспортировать электроэнергию в Европу", – отметил нардеп.

Напомним, в середине октября в Минэнерго заявили, что пока не планируют отключения света ни в одном регионе. В ведомстве отметили, что сейчас генерации хватает на покрытие потребления. Отключения света возможны только в случае массированных вражеских обстрелов.

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