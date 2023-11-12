На горе Поп Иван Черногорский в Карпатах наступила настоящая зима. Спасатели предупреждают о снеге и ограниченной видимости.

Об этом сообщает МВД Украины.

"На горе облачно, ветер со скоростью 4-7 м/с, температура воздуха -6°С. Снежные осадки, видимость ограничена", - говорится в сообщении.

Спасатели Прикарпатья рекомендуют туристам отложить поход в горы в более благоприятные погодные условия.

Напомним, что в понедельник, 16 октября, Карпаты замело снегом. Осадки выпали на горе Поп Иван Черногорский. Также Черногорский поисково-спасательный пост сообщил, что температура воздуха опустилась до -6 градусов.

Ранее мы писали, что Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник рассказал, как рысь готовится к зиме. Рысь – единственный представитель семьи кошачьих, хорошо приспособленный к снегу и не боящийся лютых морозов: к зиме ее шерсть меняется на более густую и более плотную.

Также заповедник опубликовал фото упитанной, с густым мехом и подшерстком перед зимой енотовидной собаки. Это животное всеядно, питается грызунами, птицами, яйцами, лягушками, жуками, рыбой, ягодами и даже злаками.