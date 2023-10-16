В понедельник, 16 октября, Карпаты замело снегом. Осадки выпали на горе Поп Иван Черногорский.

Видео заснеженных Карпат публикуют Telegram-каналы.

Также Черногорский поисково-спасательный пост сообщил, что температура воздуха опустилась до -6 градусов. На горе облачно, туман (видимость до 30 метров).

Напомним, в Украине на этой неделе ожидаются дожди со снегом и заморозки на грунте. Мы публиковали прогноз погоды с 16 по 22 октября в городах Украины.

Также сегодня мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в столице начали подключать к отоплению жилые дома. По словам мэра, подключение займет несколько дней. Кличко объяснил начало отопительного сезона похолоданием и тем, что понижение температуры воздуха привело бы к массовому использованию киевлянами электрических приборов для обогрева и перегрузки системы электроснабжения.

Война в Украине идет уже 600-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 16 октября 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы публиковали итоги предыдущего дня. Продолжаются бои в Авдеевке, где россияне не оставляют попытки прорвать оборону ВСУ. Вокруг города не утихают стрелковые бои и массированные обстрелы. Над городом постоянно кружат российские БПЛА. Авдеевка страдает от сильных обстрелов, там горят многоэтажки, а волонтеры привозят еду оставшимся жителям (их чуть более полутора тысяч).

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