Октябрь подарит украинцам теплые осенние деньки - бабье лето обещает быть замечательным. После него начнется сезон дождей и осень уже полноценно вступит в свои права.

В Киеве в первую половину октября будет комфортная погода. Днем воздух будет прогреваться до 20, а порой и 24 градусов, ожидается преимущественно солнечная погода.

Ощутимо похолодает с 16 октября. В дневное время столбики термометров будут показывать уже +10...+13 градусов, ночью +6...+8. Пойдет дождь.

В последние дни октября температурные показатели вовсе приблизятся к минусовым.

В Харькове погода будет такой же, как в столице. До 15 октября - ясно и около +20 днем. После 15-го - сезон дождей, похолодание до +12 днем и +7 ночью.

В конце месяца за окном будет настоящая осень: +2 в дневное время, -2 ночью.

В Одессе до середины месяца сохранится летняя погода. Напомнят об осени разве что дожди 9 и 10 октября.

После 18 октября ожидается похолодание до +12...+15 днем, +7...+10 ночью.

С 29 октября днем +6...+8, ночью +2.

В Днепре октябрь начнется с +26 градусов. В целом же до 15 октября днем не будет меньше +20.

С 18 октября начнутся дожди, ожидаются дни с похолоданием до +4 днем и -1 ночью.

Во Львове, в отличие от других регионов, октябрь начнется с дождя.

С 8 по 15 октября ожидается неделя волшебного бабьего лета с солнцем и +22.

С 16 октября - возвращение дождя, усиление осадков. Днем в среднем +10, ночью +6.

С 29 октября прогнозируется +4 в дневное время, +2 в ночное.