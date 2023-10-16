Наступила новая неделя. Публикуем прогноз погоды с 16 по 22 октября 2023 года в городах Украины.

В Киеве ожидается понижение температуры воздуха. В понедельник и пятницу прогнозируются сильные дожди. В субботу – сильные осадки, возможно, с мокрым снегом. Средняя температура днем +9, ночью столбики термометров будут опускаться до +2.

В Харькове неделя также начнется с дождя. Мощные осадки в субботу и воскресенье. Возможен дождь со снегом. Средняя температура днем +10, ночью +3.

В Одессе погода будет выгодно отличаться. Несмотря на понедельничный дождь, в остальные дни погода будет очень комфортная +14…+16 в дневное время. На выходных и вовсе распогодится до +23. Пока стабильно тепло, от +9 до +16, будет и в ночное время. Самой холодной будет ночь вторника с +5.

В Днепре днем +11...17, ночью +2…+13. Ощутимые осадки в понедельник и пятницу. Два солнечных дня – вторник и среда.

Во Львове неделя начнется с сильнейшего ветра, до 15 м\с. Все выходные будет идти дождь, в субботу до 22 мм осадков в жидком эквиваленте. Днем в среднем +10. Ночью от 0 до +4 – уже начинаются заморозки на грунте.

В отдельном материале – прогноз погоды на октябрь 2023 года.