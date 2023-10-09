В Украине ожидается ухудшение погодных условий – придет настоящая осень. Публикуем прогноз погоды в городах страны на неделю, с 9 по 15 октября включительно.

В Киеве в понедельник похолодает до +9 днем. Во вторник – вовсе + 7 и сильный дождь. В середине недели потеплеет до максимальных +16. Однако к выходным столбики термометров вернутся до +9 в дневное время. Ночью же в столице в среднем +6, минимум +4 ожидается в воскресенье.

В Харькове ожидается лишь один солнечный день – четверг, облачно с прояснениями будет в пятницу. В остальные дни – дождь. С понедельника по среду есть вероятность, что осадки перейдут в снег, поскольку ночью температура воздуха будет приближаться к нулевым отметкам. Днем в среднем +10. В субботу и воскресенье – сильный дождь, совокупно более 30 мм осадков в жидком эквиваленте.

В Одессе будет более-менее комфортная погода. Днем в среднем +18, ночью +10. Мощный ливень ожидается в субботу.

В Днепре дождь ожидается во вторник, среду, наиболее сильный – в субботу и воскресенье. В дневное время от +10 до 21, ночью в среднем +6.

Во Львове много осадков во вторник, небольшой дождь в пятницу, субботу и воскресенье. Днем в среднем +11, ночью +6. В выходные – вовсе +2.

В отдельном материале "Страны" – прогноз погоды в Украине на октябрь.