Наступила вторая неделя ноября 2023 года. Какой будет города в городах Украины – в нашем материале.

В Киеве почти всю неделю будет пасмурно и дождливо. Исключение составит среда, когда ожидается солнце. Средняя температура днем +13, ночью +8.

В Харькове неделя начнется с дождя, выпадет около 8 мм осадков. Со вторника по субботу будет комфортная ноябрьская погода +12 днем, +7 ночью. В воскресенье потеплеет еще на два градуса, но выпадут небольшие осадки.

В Одессе в понедельник тоже дождь до 5,5 мм, зато температура в дневное время +20. Небольшие осадки также в среду и четверг. Днем в среднем +15, ночью +6.

В Днепре небольшой дождь прогнозируется в понедельник, среду и воскресенье. Жнем +14, ночью +8.

Во Львове без осадков только во вторник и среду. Средняя дневная температура воздуха +13, ночная +10.

В нашем отдельном материале – гороскоп для всех знаков зодиака на ноябрь 2023 года.