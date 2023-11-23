Днем 23 ноября в энергосистеме Украины уже второй день подряд наблюдается дефицит.

Об этом сообщает Укрэнерго.

"Сегодня потребление электроэнергии продолжает расти, в энергосистеме есть дефицит. Ситуация остается сложной", - сообщает Укрэнерго.

Вчера был задействован импорт света из ЕС. Украинцев призывают экономить. Отключения света не планируются.

Напомним, что Минэнерго утром сообщало, что генерации хватает, а дефицит возможен только вечером.

В ДТЭК уже предупредили о возможных отключениях света в Киеве из-за непогоды. Но не из-за дефицита, а возможных аварий.

Война в Украине идет уже 638-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 23 ноября 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Армия РФ резко увеличила количество штурмов и авиаударов от Авдеевки до Орехова. Начала активно применять авиационные кассетные бомбы, обладающие высокоточным наведением на цель.

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