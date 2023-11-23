Вечером в энергосистеме Украины может снова быть дефицит генерации. Тогда будет задействован импорт из-за границы.

Об этом сообщает Минэнерго.

"Работают 9 атомных блоков. Также вчера в течение суток вышли из краткосрочных ремонтов 4 блока ТЭС в разных регионах. В резерве три единицы оборудования тепловой генерации. Общий прирост тепловой генерации в сутки составляет более 700 МВт. В вечерний пик потребления для покрытия возможной нехватки есть возможность привлечения импортируемой электроэнергии", – сообщают в министерстве.

Максимум нагрузки вчера был зафиксирован в 17:30, рост потребления электроэнергии связан со снижением температуры воздуха.

Напомним, что вчера в энергосистеме Украины на фоне похолодания и снегопада впервые за долгое время зафиксирован дефицит электроэнергии. Это связано с повышеннаем аварийности блоков электростанций и недостаточным объемом импорта электроэнергии из ЕС.

При этом Тhe New York Times сообщил, что энергетическая система Украины стала более хрупкой, чем год назад. Ее не успели полностью отремонтировать после прошлогодних российских обстрелов, а запасного оборудования не хватает, особенно трансформаторов. Из плюсов - была усилена ПВО.