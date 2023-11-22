В энергосистеме Украины на фоне похолодания и снегопада впервые за долгое время зафиксирован дефицит электроэнергии. Это связано с повышеннаем аварийности блоков электростанций и недостаточным объемом импорта электроэнергии из ЕС.

Об этом сообщает Укрэнерго.

Украинцев призывают экономить свет. "Укрэнерго" ищет возможности покрытия дефицита.

О планах отключать свет пока ничего не говорится.

Ранее сообщалось, что объекты инфраструктуры Украины получили три уровня защиты от дронов, ракет и обломков.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко пожаловался журналистам на то, что Запад слишком медленно поставляет оборудование для ремонта украинской энергосистемы. Он считает, что в этом вопросе союзникам нужно ввести "военное положение", чтобы ускорить процесс.

После этого Reuters сообщил, что Украина приближается к зимнему периоду с поврежденной энергосистемой.

Война в Украине идет уже 637-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 22 ноября 2023 года в обновляемом онлайне.

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