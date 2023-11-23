Энергетическая система Украины стала более хрупкой, чем год назад. Ее не успели полностью отремонтировать после прошлогодних российских обстрелов, а запасного оборудования не хватает, особенно трансформаторов. Из плюсов - была усилена ПВО.

Об этом пишет американская газета The New York Times.

Официальную информацию о состоянии энергосистемы власти отказались предоставить, сославшись на военное время. Но эксперты говорят, что генерация так и остается на уровне половины от довоенного периода, где она была и в апреле.

"Запас прочности, или буфер безопасности, в этом году меньше, если говорить об оборудовании, которое находится в эксплуатации", - сказал глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.

Ситуация "выглядит особенно мрачной" для тепловых электростанций, которые балансируют систему на пиках потребления. Ожидается производство энергии ими на уровне трети от довоенного, пишет NYT.

"Меньше чем за год невозможно полностью восстановить энергетические объекты, построенные десятилетиями", - заявил замглавы комитета по энергетике Алексей Кучеренко.

Потеря генерации настолько велика, что некоторые эксперты задаются вопросом, сможет ли Украина обойтись без отключений света зимой даже без российских обстрелов, говорится в публикации.

Напомним, накануне в "Укрэнерго" сообщили, что в энергосистеме Украины на фоне похолодания и снегопада впервые за долгое время зафиксирован дефицит электроэнергии. Это связано с повышением аварийности блоков электростанций и недостаточным объемом импорта электроэнергии из ЕС.

В то же время Государственное агентство восстановления и развития инфраструктуры Украины заявило, что к началу зимы критические объекты украинской энергетики получили три уровня защиты от атак с воздуха.