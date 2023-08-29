Европейские ученые считают, что 53% горнолыжных курортов в Европе могут столкнуться с нехваткой снега, если средняя температура на Земле вырастет на два градуса по Цельсию.

Об этом сообщает Nature Climate Change.

Исследования показывают, что горнолыжный туризм является значимой составляющей экономики горных регионов Европы. Более половины всех курортов для любителей горных лыж и сноубордов расположены в европейских странах. Авторы прогноза пишут, что стоимость этой отрасли в Европе составляет более $32 млрд.

При этом ученые предупреждают, что использование искусственного снега может лишь частично решить проблему нехватки снега и привести к увеличению выбросов углекислого газа, которые негативно влияют на климат.

Ранее мы писали о том, что исследователь климата обещает аномальную жару, ураганы и ливни в этом году.

А также, что в Киеве установилась жара. Температурные рекорды фиксируют второй день подряд.

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