В Украине идут снегопады. В ближайшие дни во всех регионах ожидается усложнение погодных условий – мокрый снег и дождь, на дорогах местами гололедица.

На видео заснеженные улицы Ровно.

Напомним, в пятницу, 17 ноября, на Волыни выпал первый снег. В регионе объявили "желтый" уровень опасности.

Ранее в ГСЧС предупредили, что в большинстве областей Украины в ближайшие дни выпадет снег, на дорогах возможна гололедица.

А вот гору Поп Иван Черногорский в Карпатах замело снегом еще в октябре. Там наступила настоящая зима. Спасатели предупредили о снеге и ограниченной видимости. Температура воздуха опустилась до -6°С.

Также мы рассказывали о непогоде в Одессе. С моря пришёл мощный шторм, на улицах города падали деревья. На видео можно увидеть, как волнуется Чёрное море и его волны, ударяясь о берег, взлетают на несколько метров вверх, заливая пирсы и набережные.

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