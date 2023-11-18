В Одессе бушует непогода. С моря пришёл мощный шторм, на улицах города снова падают деревья.

Видео разгула стихии над городом публикуют одесские телеграм-каналы.

На кадрах можно увидеть, как волнуется Чёрное море и его волны, ударяясь о берег, взлетают на несколько метров вверх, заливая пирсы и набережные.

Небо затянуто тяжёлыми тучами, дует штормовой ветер. Местные водители сняли большой упавший тополь, который перекрыл движение на одной из больших улиц Одессы.

Ранее во время ночного шторма в Одессе погибли двое человек, поиски ещё одного пропавшего искали. Местные телеграм-каналы писали, что этот трагический случай произошёл на Ланжероне. В сети появились видео, как подростки сначала веселятся и снимают видео на набережной во время шторма, после чего одного из них накрывает волной. Вторым погибшим оказался 63-летний мужчина.

Как мы собьщали, весной из-за штормового ветра со снегом произошли отключения света в восьми областях Украины.

"В результате непогоды, повлекшей повреждения в сетях операторов систем распределения, были значительные обесточивания потребителей в 8 областях на западе и юге Украины", - заявляли в Укрэнерго.