В Запорожье, где недавно снесли бюст Пушкина, упало самое старое дерево Украины. Оно росло на протяжении 700 лет. Запорожский дуб был признан самым старым деревом в 2010 году.

Об этом пишет Zprz.city.

Местный активист Александр Притула, который с 2006 года заботился о судьбе дуба, сообщил, что дерево необходимо было кронировать, но этого не дали сделать.

Он также привел некоторые суеверия, связанные с дубом: "2 марта 2014 года, в день аннексии Крыма, упала небольшая ветвь. А 8 мая 2015 г. ударила молния и упала большая ветка", - сообщил он.

Запорожский дуб был известен как памятник первобытных дубовых лесов Приднепровья. Дерево росло по улице Тараса Бульбы - в северной части Верхней Хортицы, современного правобережного района Запорожья возле притока реки Верхняя Хортица.

По легенде, у дуба в 1648 году собирал своё войско Богдан Хмельницкий, а кошевой атаман Запорожской Сечи Иван Сирко с казаками под дубом писали письмо турецкому султану. Также есть свидетельства того, то в 1843 году под запорожским дубом поэт Тарас Шевченко читал свою поэму "Катерина", а во время Гражданской войны дуб хотели уничтожить махновцы.

На фото ниже - состояние дуба до падения.

Напомним, сегодня в Украине ожидается снег, гололед и морозы до -12.