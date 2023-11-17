В пятницу, 17 ноября, на Волыни выпал первый снег.

Об этом сообщают местные паблики.

В регионе объявили "желтый" уровень опасности, местами возможна гололедица.

Ранее ГСЧС сообщал, что в большинстве областей Украины уже в ближайшие дни выпадет снег.

По прогнозам метеорологов, 18 ноября в западных, Житомирской и Винницкой областях возможно образование снежного покрова до 5-10 см, а на Прикарпатье местами до 20 см, а 20 ноября в восточных, Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Херсонской и Запорожской областях снега может выпасть на 10-15 см

Перед этим опубликовали прогноз погоды в Украине на неделю, нас ожидает дождь со снегом и заморозки на грунте. Мы публиковали прогноз погоды с 16 по 22 октября в городах Украины.

Война в Украине идет уже 632-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 17 ноября 2023 года в обновляемом онлайне.

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