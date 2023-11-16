В большинстве областей Украины уже в ближайшие дни выпадет снег.

Об этом предупреждает ГСЧС.

По прогнозам метеорологов, 18 ноября в западных, Житомирской и Винницкой областях возможно образование снежного покрова до 5-10 см, а на Прикарпатье местами до 20 см.

20 ноября в восточных, Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Херсонской и Запорожской областях снега может выпасть на 10-15 см.

На дорогах возможна гололедица.

Ранее опубликовали прогноз погоды в Украине на неделю, нас ожидает дождь со снегом и заморозки на грунте. Мы публиковали прогноз погоды с 16 по 22 октября в городах Украины.

Появилось видео, как гору Поп Иван в Карпатах замело снегом. В понедельник, 16 октября, Карпаты замело снегом. Осадки выпали на горе Поп Иван Черногорский. Видео заснеженных Карпат публикуют Telegram-каналы. Также Черногорский поисково-спасательный пост сообщил, что температура воздуха опустилась до -6 градусов. На горе облачно, туман (видимость до 30 метров).

Война в Украине идет уже 631-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 16 ноября 2023 года в обновляемом онлайне.

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