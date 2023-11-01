Хорошо слышит, глотает камни и прячется в снегу. Чернобыльский заповедник о тетереве из зоны отчуждения

Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник опубликовал подборку интересных фактов о тетереве-косаче. Она появилась в Фейсбуке организации. Разнополые особи этой птицы внешне совершенно не похожи. Самки серовато-коричневые, пестрые, сравнительно небольшие. Самцы имеют синевато-черное оперение, в котором резко выделяются белые отметины на крыльях и белое подхвостье.

Тетерев-косач - единственная птица, которая в холодное время года прячется в вырытых снежных камерах.

Птицы этого вида осторожны, имеют отличный слух и зрение, с приближением опасности резко взлетают и прячутся на деревьях.

В течение жизни вместе с основным кормом тетерева поглощают мелкие камешки, которые способствуют активному пищеварению и перемалыванию грубой пищи.

Весной у тетеревов наступает период токования. Самцы характерными звуками и своеобразным танцем призывают самок для спаривания. Особи мужского пола полигамны. Ранее заповедник представлял топ-5 интересных фактов о европейском барсуке. Также он публиковал интересные подробности о жизни белок. Подпишитесь на телеграм-канал Политика Страны , чтобы получать ясную, понятную и быструю аналитику по политическим событиям в Украине.