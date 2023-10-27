Фото: facebook.com/zapovidnyk2018

Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник опубликовал фото лошадей Пржевальского.

Фото появились в Фейсбуке.

"Лошади осени. Именно так можно назвать пржевальцев. Желтовато-золотистые, песчаные и рыжие цвета их шерсти с темными гривами и хвостами настолько органичны в осенних пейзажах, что дух захватывает от двойной красоты: дикие кони среди диких заповедных лесов", - сказано в подписи к фото.

Лошадь Пржевальского в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС

Кони Пржевальского в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС

Лошадь Пржевальского в зоне отчуждения ЧАЭС

Осень в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС

Ранее заповедник публиковал фото любопытной лесной куницы.

Также заповедник показывал рысь и енотовидную собаку.

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