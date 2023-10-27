Чернобыльский заповедник показал осенние фото лошадей Пржевальского в зоне отчуждения
Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник опубликовал фото лошадей Пржевальского.
Фото появились в Фейсбуке.
"Лошади осени. Именно так можно назвать пржевальцев. Желтовато-золотистые, песчаные и рыжие цвета их шерсти с темными гривами и хвостами настолько органичны в осенних пейзажах, что дух захватывает от двойной красоты: дикие кони среди диких заповедных лесов", - сказано в подписи к фото.
Ранее заповедник публиковал фото любопытной лесной куницы.
Также заповедник показывал рысь и енотовидную собаку.
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