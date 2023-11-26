В воскресенье, 26 ноября, в Украине идет 641-й день войны с Россией.

Ниже новостная лента за сегодня. Онлайн обновляется.

26 ноября

11.35 Еще одно фото "Абрамса", как утверждается, на востоке Украины.

Его публикуют украинские военные телеграм-каналы.

Официально участие в боях американского танка не подтверждалось.

10.55 Украинский военный телеграм-канал Deep State прокомментировал вчерашнюю информацию россиян о захвате Авдеевской промзоны.

Паблик пишет, что "враг имел успех на промзоне на юге Авдеевки".

Также телеграм-канал подтверждает достоверность видео, публикуемого россиянами, на котором виден "момент отхода большого числа наших бойцов в сторону частного сектора".

Промзона расположена на южной окраине Авдеевки и с 2014-15 годов являлась одной из главных точек противостояния между ВСУ и "ДНР".

Также Deep State пишет о "частичном успехе" россиян на северном фланге - под Новокалиновым и у Степного (сообщается, что РФ подошла к западным окраинам села, но ее оттуда оттеснили).

При этом паблик пишет, что атаки РФ на Первомайское со стороны Песок успеха не имели.

10.40 Тысячи семей украинских беженцев этой зимой рискуют остаться без жилья в Великобритании.

Также они в четыре раза чаще оказываются на улице, чем другие семьи, сообщает местное отделение Красного Креста, чей отчёт публикует Guardian.

Согласно подсчётам, к апрелю 6220 семей украинских беженцев подадут заявки на помощь по жилью, что на 13% больше, чем в 2022-2023 годах.

По прогнозам, почти 5000 семей столкнутся с признаками бездомности - ночевками на диване из-за отсутствия других условий либо с переездом в общежития.

Исследователи обнаружили, что украинские семьи подвергаются гораздо большему риску стать бездомными, чем другие семьи в Великобритании. Всего в этой стране 1,24% семей рискуют остаться без жилья. Украинцы могут ухудшить эту статистику.

Красный Крест во избежание этого рекомендует властям Британии продлить выплаты хозяевам жилья по программе "Дома для украинцев". Эти выплаты производились в течение первых двух лет действия схемы, но на третий год они не были запланированы.

Также предлагается дать местным властям гарантии арендной платы со стороны украинцев.

10.05 В Севастополе объявили воздушную тревогу. Пишут об угрозе ракетного удара.

Также перекрыт Крымский мост.

09.55 За время войны украинцы за границей уже оформили около 600 тысяч паспортов, сообщило министерство реинтеграции со ссылкой на главу МВД Игоря Клименко.

По его данным, более 150 тысяч уехавших получили ID-карту, более 420 тысяч – загранпаспорт.

Кроме того, более 100 тысяч одновременно оформили и то, и другое.

Сейчас оформить документы можно в Польше, Словакии, Чехии, Турции, Германии, Испании и Италии.

08.45 Сообщают о сильном взрыве в Херсоне.

08.15 Донецк и значительная часть территории т.н "ДНР" осталась без света. Пушилин заявил об ударе по энергосистеме.

Блэкаут наблюдается в Донецке, Макеевке, Мариуполе, Старобешевском районе.

К утру сообщают, что восстановили электроснабжение в Амвросиевке, Харцызске и Енакиево.

Украинские паблики сообщают о прилёте по Старобешевской ТЭС.

08.05 Ночью в Украине сбили 8 из 9 ударных дронов "Шахид", сообщают Воздушные силы.