В воскресенье ночью, 26 ноября, Одессу занесло снегом.

Видео снега публикуют в сети.

Часть населенных пунктов области обесточена. Такая же ситуация и в соседней Николаевской области.

Синоптики прогнозируют на 26-27 ноября существенное усложнение погодных условий почти по всей территории Украины, кроме западных областей.

Об этом сообщает ГСЧС.

"Ожидаются вьюги и снег, местами мокрый снег и дождь. Призываем водителей и пешеходов осторожничать и не планировать дальних путешествий. Если поездку отложить нельзя, неукоснительно соблюдайте правила дорожного движения" - сообщает ГСЧС.

Сообщалось, что на юге Украины ожидаются сильные дожди и штормовой ветер.

Ранее сообщали, что в Украину идут снегопады. В ближайшие дни во всех регионах ожидается усложнение погодных условий – мокрый снег и дождь, на дорогах местами гололедица.

Война в Украине идет уже 641-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 25 ноября 2023 года в обновляемом онлайне.

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