В Одессе из-за сильных снегопадов с 27 ноября все школы переходят в дистанционный режим. При этом детские садики будут работать, но рекомендуют оставить ребенка дома.

Об этом сообщили в горотделе образования.

На сегодняшний день самая тяжелая ситуация в Одесской области: ураган повалил 24 дерева, многие населенные пункты остались без электро- и водоснабжения, перекрыто движение на некоторых автомобильных дорогах общего значения, есть проблемы с мобильной связью.

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Украины Алексей Кулеба.

Без света осталось 116 населенных пунктов. Больше всего пострадали Измаильский и Одесский районы.

Водителям тяжеловесных автомобилей следует учесть ограничение движения на трассах М-15 Одесса – Рени и М-28 Одесса – Южный. Относительно возобновления движения – следите за официальными сообщениями. На трассе М05 есть участки заблокированные грузовиками на подъем, проезд возможен только легковым транспортом.

Кроме того, из-за снегопада в Одесской области в заносы попали несколько пассажирских автобусов и скорая помощь, в которой рожала женщина. Ее эвакуировали и доставили в больницу, сообщает МВД.

Всего за сегодня спасатели совершили уже 30 выездов и произошло 48 ДТП.

Напомним, что в Киеве 27 ноября также ожидают ухудшение погоды и снежный покров до 20-30 сантиметров. Школы будут работать в смешанном режиме, родители сами будут решать, ставить ли ребенка дома. Детские садики будут работать, как обычно.

Ранее сообщали, что Одессу замело снегом. Спасатели сообщают об ухудшении погодных условий 26-27 ноября.