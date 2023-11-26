В Херсонской и Николаевской области без света остались несколько районов
В Херсонской области из-за снегопада и обстрелов без света остались несколько районов. Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.
Без света остались:
- Станиславская община.
- Почти вся Бериславская община.
- Надеждевский старостат Белозерской общины.
- Каменка, Красновка, Свободное, Равнополье Кочубеевской громады.
"Бригады энергетиков уже работают над устранением неисправностей. Вопрос решается. Все службы в работе", - добавил Прокудин.
Глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщает, что в настоящее время из 40 населенных пунктов за последний час включили 10. Частично обесточены - 7.
По прогнозам, циклон будет двигаться на север. В ближайшие сутки возможен сильный ветер и метель.
Фото Николаевская ОВА
Ранее сообщалось, что в Киеве была угроза отключений света из-за массированной атаки РФ, но этого удалось избежать. Энергетикам удалось возобновить работу двух мощных магистральных линий, поэтому рисков отключений на данный момент нет.
Также в воскресенье, 26 ноября, ухудшилась погода в Одесской области. Из-за снегопада в Одесской области полностью перекрыли трассу Одесса-Рени, а также частично закрыта трасса на Киев.
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