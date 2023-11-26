В Херсонской области из-за снегопада и обстрелов без света остались несколько районов. Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

Без света остались:

Станиславская община.

Почти вся Бериславская община.

Надеждевский старостат Белозерской общины.

Каменка, Красновка, Свободное, Равнополье Кочубеевской громады.

"Бригады энергетиков уже работают над устранением неисправностей. Вопрос решается. Все службы в работе", - добавил Прокудин.

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщает, что в настоящее время из 40 населенных пунктов за последний час включили 10. Частично обесточены - 7.

По прогнозам, циклон будет двигаться на север. В ближайшие сутки возможен сильный ветер и метель.

Фото Николаевская ОВА

Ранее сообщалось, что в Киеве была угроза отключений света из-за массированной атаки РФ, но этого удалось избежать. Энергетикам удалось возобновить работу двух мощных магистральных линий, поэтому рисков отключений на данный момент нет.

Также в воскресенье, 26 ноября, ухудшилась погода в Одесской области. Из-за снегопада в Одесской области полностью перекрыли трассу Одесса-Рени, а также частично закрыта трасса на Киев.

Война в Украине идет уже 641-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 26 ноября 2023 года в обновляемом онлайне.

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